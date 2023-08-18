Экс-солистка SEREBRO снялась в купальнике на пляже

Экс-солистка группы SEREBRO певица Ольга Серябкина показала, как отдыхает у моря. Снимками она поделилась в социальных сетях.

© seryabkina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Ольга Серябкина отдыхает на Куршской косе в Калининградской области и регулярно делится контентом. На новых фотографиях певица позировала в розовом укороченном поло и красном низе от бикини с завязками. Образ дополнили черные солнцезащитные очки, тканевый браслет на левой руке и шлепанцы Balenciaga.

Исполнительница в конце 2020 года вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебию, он работал в лейбле MALFA, который принадлежал концертному продюсеру артистки Максиму Фадееву. А 20 ноября 2021 года у пары появился на свет сын. Певица говорила в личном блоге, что супруг присутствовал на родах, и он первым взял Луку на руки.

Ольга Серябкина признавалась, что у нее была послеродовая депрессия, с которой она справилась без помощи психотерапевтов. По словам звезды, она нашла способ, который работает и в других сложных ситуациях. Певица рассказывала, что научилась тормозить «негативные состояния» и контролировать их, чтобы не уходить в себя.