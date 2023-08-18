В России начали продавать туры на концерт Снуп Догга в Ереване

Россиянам начали предлагать туры на концерт Снуп Догга в Ереване за 88 тысяч рублей
Одна из пермских турфирм начала продавать туры на концерт известного американского рэпера и актера Снуп Догга (Snoop Dogg) в Ереване. Об этом сообщает Ura.ru.
«Snoop Dogg прибудет в столицу Армении с огненным шоу, которое станет событием года для поклонников рэпа из всех уголков страны. Для тех, кто хочет окунуться в атмосферу заряжающей энергии и позитивных вибраций, билеты на концерт станут настоящим подарком», — рассказывают представители турфирмы.
Стоимость тура для россиян составит почти 88 тысяч рублей на человека. В сумму включены перелет из Москвы в Ереван на прямом рейсе, четыре дня проживания в отеле, завтраки, трансфер из аэропорта в отель и обратно, а также билеты на концерт. Вылет запланирован на 22 сентября, концерт — на 23 сентября, он состоится на стадионе «Раздан».
Выступление артиста станет частью проекта «Армянские гастроли мировой звезды». Рэпер подготовит уникальную программу для мероприятия.
«Для реализации проекта правительство Республики Армения выделит организатору 2,318 миллиарда драмов (более $6 миллионов)», — сообщали ранее СМИ.
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