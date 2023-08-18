В России начали продавать туры на концерт Снуп Догга в Ереване

Одна из пермских турфирм начала продавать туры на концерт известного американского рэпера и актера Снуп Догга (Snoop Dogg) в Ереване . Об этом сообщает Ura.ru.

«Snoop Dogg прибудет в столицу Армении с огненным шоу, которое станет событием года для поклонников рэпа из всех уголков страны. Для тех, кто хочет окунуться в атмосферу заряжающей энергии и позитивных вибраций, билеты на концерт станут настоящим подарком», — рассказывают представители турфирмы.

Стоимость тура для россиян составит почти 88 тысяч рублей на человека. В сумму включены перелет из Москвы в Ереван на прямом рейсе, четыре дня проживания в отеле, завтраки, трансфер из аэропорта в отель и обратно, а также билеты на концерт. Вылет запланирован на 22 сентября, концерт — на 23 сентября, он состоится на стадионе «Раздан».