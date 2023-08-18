Хаматовой дали роль глухонемой в Новом Рижском театре

Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова получила роль глухонемой в постановке Нового Рижского театра «Страна глухих». Как сообщает издание «Аргументы и Факты», в свое время артистка прославилась благодаря роли в одноименном фильме Валерия Тодоровского.

Напомним, что в марте 2022 года Хаматова эмигрировала из России. Во время начала спецоперации на Украине она находилась в отпуске в Латвии вместе с детьми. Сперва актриса хотела просто «переждать» события, однако после решила остаться в прибалтийской стране. Позднее режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис взял ее в труппу.

На сцене у Хаматовой возникли трудности с исполнением ролей из-за незнания латышского языка — выучить его на достаточном уровне ей так и не удалось. После этого она некоторое время актриса гастролировала по США, выступая для эмигрантов, также жила в Грузии.