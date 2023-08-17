Бритни Спирс наняла адвоката по разводам Джонни Деппа и Ким Кардашьян

Певица Бритни Спирс обратилась к адвокату по разводам Лоре Вассер, известной своей работой со звездами. Она будет сотрудничать с Мэтью Розенгартом, который уже представлял певицу в суде и помог избавиться от опеки отца, сообщает Variety.

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Помощь адвокатов понадобилась Спирс после того, как стало известно, что ее муж Сэм Асгари уехал из дома и планирует развестись с супругой после 14 месяцев брака.

Пара познакомилась на съемках клипа Slumber Party в 2016 году, в сентябре 2021 Сэм сделал предложение, а вырвавшись из-под опеки отца, Бритни поспешила выйти замуж. За несколько месяцев до этого артистка потеряла ребенка, общих детей с третьим мужем у нее нет.

Супруги нередко бурно выясняли отношения и не менее бурно мирились, расходились и сходились вновь.