Бритни Спирс наняла адвоката по разводам Джонни Деппа и Ким Кардашьян
Певица Бритни Спирс обратилась к адвокату по разводам Лоре Вассер, известной своей работой со звездами. Она будет сотрудничать с Мэтью Розенгартом, который уже представлял певицу в суде и помог избавиться от опеки отца, сообщает Variety.
Помощь адвокатов понадобилась Спирс после того, как стало известно, что ее муж Сэм Асгари уехал из дома и планирует развестись с супругой после 14 месяцев брака.
Издание уточняет, что Лора Вассер "разводила многих звездных пар". Среди ее клиентов - Джонни Депп, Ким Кардашьян, Кевин Костнер, Анджелина Джоли.
Пара познакомилась на съемках клипа Slumber Party в 2016 году, в сентябре 2021 Сэм сделал предложение, а вырвавшись из-под опеки отца, Бритни поспешила выйти замуж. За несколько месяцев до этого артистка потеряла ребенка, общих детей с третьим мужем у нее нет.
Супруги нередко бурно выясняли отношения и не менее бурно мирились, расходились и сходились вновь.
В октябре певица выпустит книгу "Женщина во мне". Конечно, если этому не помешают адвокаты ее бывших бойфрендов, которым не понравились воспоминания о молодости звезды.