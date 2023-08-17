Блогер Анастасия Ивлеева вызвала критическую реакцию поклонников во время своего последнего Youtube-шоу «AgentShow DACHA», на котором заставила журналистку Алену Жигалову съесть сваренную морскую свинку. Пользователи обвинили участниц программы в негуманном отношении к домашним животным и живодерстве и пообещали обратиться к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной с требованием закрыть шоу Ивлеевой.

Как же стало плохо при виде этих пушистых лапок, насколько нужно быть бессердечной, чтобы такое сотворить! Кого вы еще готовы убить ради просмотров? — высказался пользователь Иван Демидов.

С ним согласилась подписчица Лилия, которая возмутилась тем, как можно было убить и сварить беззащитное создание, которое считается домашним животным, пояснив, что для нее это равносильно убийству кошки или собаки. Подписчик Игорь Игнатов заметил, что смеяться над убийством домашнего питомца могут только душевнобольные люди, и назвал эфир позором.

Гостья программы Алена Жигалова в своем Telegram-канале «НЕОПРА, БЛИН!» уже оправдалась за съедение животного на шоу, сообщив, что во многих странах морская свинка является традиционным и вполне обычным блюдом, в том числе в Перу, США, Гватемале, Франции, Китае, Таиланде, Эквадоре, Колумбии, Чили и многих других.

А на крольчатину, которая является одним из самых диетических видов мяса, вы также реагируете? Давайте и курицу перестанем есть! — предложила Жигалова.