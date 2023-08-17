Адвокат рассказала о деталях нового ограбления вдовы Градского

Адвокат вдовы композитора Александра Градского Марины Лариса Широкова подтвердила, что 15 августа в доме Градских произошло новое ограбление. О деталях преступления она рассказала в беседе с kp.ru.

Она уточнила, что раздел имущества между наследниками Градского еще не закончен, в доме нет охраны и видеокамер, и к моменту разрешения судебного спора имущественный ущерб может быть уже значительным.

«Стоит большой, богатый, красивый дом, который никто не охраняет. Конечно, информация об этом распространяется хотя бы среди персонала. Мы никого не обвиняем, но у всех членов семьи есть ключи от дома. Марина всегда считала, что семейный вопрос должен решаться конструктивно, по-родственному, а не в суде. Она предлагала мировое соглашение и условия, удобные для всех», — сказала юрист, добавив, что остальные родственники не хотят прислушиваться к Градской.

Также Широкова объяснила, почему в доме нет охраны.

«Пока речь идет об общем имуществе, режим его сохранности должен быть организован всеми наследниками, а не одной Мариной. У нее и денег таких нет. Двое маленьких детей. Она не работает», — рассказала она, добавив, что органы опеки выделяют Градской определенную сумму на детей и контролируют все расходы.

Известно, что злоумышленники вынесли из помещения посуду, стулья и проектор. Сейчас следствие проводит проверку случившегося.