Двойник Робби Уильямса смог устроить личную жизнь благодаря певцу

В 2001 году 43-летний Тони Льюис, бывший сантехник, победил в конкурсе караоке с песней британского певца Робби Уильямса Let Me Entertain You. С тех пор он сменил род деятельности и стал выступать перед публикой в качестве двойника певца.

В 2008 году Льюис принял участие в шоу двойников известных певцов и авторов песен The One and Only, где познакомился с будущей женой по имени Шелина. В прошлом она работала в подтанцовке Уильямса. Пара состоит в браке уже 12 лет и воспитывает двоих детей. По словам Льюиса, если бы не Уильямс, он бы никогда не встретил возлюбленную.