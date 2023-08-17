Двойник Робби Уильямса смог устроить личную жизнь благодаря певцу

Похожий Робби Уильямса исполнитель трибьютов из британского города Ли, графство Большой Манчестер, женился на девушке из подтанцовки певца и поблагодарил его за счастливую личную жизнь. Об этом сообщает The Sun.

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В 2001 году 43-летний Тони Льюис, бывший сантехник, победил в конкурсе караоке с песней британского певца Робби Уильямса Let Me Entertain You. С тех пор он сменил род деятельности и стал выступать перед публикой в качестве двойника певца.

В 2008 году Льюис принял участие в шоу двойников известных певцов и авторов песен The One and Only, где познакомился с будущей женой по имени Шелина. В прошлом она работала в подтанцовке Уильямса. Пара состоит в браке уже 12 лет и воспитывает двоих детей. По словам Льюиса, если бы не Уильямс, он бы никогда не встретил возлюбленную.

«В каком-то смысле Робби не только дал мне карьеру — он также определил мою жизнь и жизнь моей семьи», — утверждает двойник певца.

Льюис рассказал, что лично знаком с певцом и дважды встречался с ним. Он отметил, что Уильямс всегда поддерживал его и давал ему советы. Двойник рассказал, что его принимают за певца как поклонники, так и знакомые Уильямса. Однажды он случайно встретил британского музыканта Лиама Галлахера, который начал общаться с ним, как с Уильямсом.

Льюис признался, что регулярно сталкивается с критикой в адрес его деятельности в сети, однако не обращает внимание на нападки. При этом он считает, что ему было бы слишком сложно жить, если бы он был знаменит, как сам Робби Уильямс.