Муж Бритни Спирс впервые высказался о разводе

Муж 41-летней певицы Бритни Спирс, 29-летний фитнес-инструктор Сэм Асгари, впервые высказался о разводе со звездой. Обращение к поклонникам и журналистам он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«После шести лет любви и преданности, мы с женой решили завершить совместное путешествие. Мы будем придерживаться любви и уважения, которые испытываем друг к другу, и я желаю ей только всего самого хорошего», — сказал он.

Асгари также признал, что не может контролировать поток новостей о своих отношениях с певицей.

«Дерьмо случается. Требовать приватности, кажется, смехотворно, поэтому попрошу всех, включая СМИ, быть добрее и внимательней», — заключил он.

По данным TMZ, Сэм Асгари подал на развод с Бритни Спирс из-за слухов о ее изменах. Источник издания уточнил, что между супругами произошла сильная ссора, после которой Асгари съехал из их общего дома и теперь живет один. Он добавил, что у пары начались серьезные проблемы в отношениях несколько месяцев назад.

Инсайдеры также сообщали, что Асгари был последним из близких и родных, кто все еще общался со Спирс.