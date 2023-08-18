Муж Бритни Спирс впервые высказался о разводе

Муж 41-летней певицы Бритни Спирс, 29-летний фитнес-инструктор Сэм Асгари, впервые высказался о разводе со звездой. Обращение к поклонникам и журналистам он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«После шести лет любви и преданности, мы с женой решили завершить совместное путешествие. Мы будем придерживаться любви и уважения, которые испытываем друг к другу, и я желаю ей только всего самого хорошего», — сказал он.
Асгари также признал, что не может контролировать поток новостей о своих отношениях с певицей.
«Дерьмо случается. Требовать приватности, кажется, смехотворно, поэтому попрошу всех, включая СМИ, быть добрее и внимательней», — заключил он.
По данным TMZ, Сэм Асгари подал на развод с Бритни Спирс из-за слухов о ее изменах. Источник издания уточнил, что между супругами произошла сильная ссора, после которой Асгари съехал из их общего дома и теперь живет один. Он добавил, что у пары начались серьезные проблемы в отношениях несколько месяцев назад.
Инсайдеры также сообщали, что Асгари был последним из близких и родных, кто все еще общался со Спирс.
Ранее Кристина Асмус нырнула в грязную реку и пожаловалась на «всякую мерзопакость».