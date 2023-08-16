Экс-участник КВН Якушев раскрыл изнанку телеигры

«Могли что-то убрать, но это был скорее совет. Бывало так, что: "пацаны, вы можете это оставить, оставьте на свой страх и риск, если хотите, но вот увидите…" И реально видели. А сейчас это жестко очень. Я не знаю зачем молодежь сейчас в это играет», — отметил бывший участник телеигры.