Экс-участник КВН Якушев раскрыл изнанку телеигры
Бывший участник КВН и капитан команды «ПриМа» Александр Якушев в шоу юмориста Антона Шастуна «Цитаты» раскрыл изнанку комедийной телеигры. Видеозапись доступна на странице комика во «ВКонтакте».
«Поначалу в КВН редактор был старшим товарищем, наставником, другом, учителем. Но не чиновник, как это сейчас происходит», — сказал Якушев.
Точного времени появления жесткой цензуры в КВН со стороны редакторов он назвать не смог, отметив, что «раньше так не было».
«Могли что-то убрать, но это был скорее совет. Бывало так, что: "пацаны, вы можете это оставить, оставьте на свой страх и риск, если хотите, но вот увидите…" И реально видели. А сейчас это жестко очень. Я не знаю зачем молодежь сейчас в это играет», — отметил бывший участник телеигры.
Якушев добавил, что во времена его участия в КВН туда шли, чтобы рассказать всем, «какие мы прикольные ребята, сами придумали, написали и выступили с этим». Теперь же, по его словам, юмористы ничего не придумывают — за них это делают нанимаемые авторы и редакторы телеигры.