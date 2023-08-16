Травматолог оценил сроки восстановления Лады Дэнс
Певице Ладе Дэнс может понадобиться несколько месяцев на восстановление после ДТП. Об этом рассказал в беседе с «Пятым каналом» врач-травматолог Сергей Савченко.
По словам Савченко, при легких сотрясениях мозга процесс восстановления занимает два-три месяца.
«При тяжелых, конечно, этот срок увеличивается. Плюс еще заложим какой-то срок для восстановления мышц: закачать их, разогреть», — рассказал он.
Известно, что из-за порезов и разрывов на лице врачи провели артистке несколько операций, однако после этого ей стало хуже.
«Сама травма понизила защитные возможности организма. Плюс эти все нагрузки ничего хорошего не дают для нервной системы. И на фоне этого, конечно, человек будет чувствовать себя плохо», — уточнил врач, добавив, что в таком случае может повыситься давление, развиться тахикардия, аритмия.
5 августа стало известно, что три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье.
Всего в ДТП пострадали четверо: 51-летнего водителя машины Дэнс госпитализировали с переломами ребер и позвонков. В авто находились еще две женщины, одной диагностировали перелом ребра, второй — челюсти.