Травматолог оценил сроки восстановления Лады Дэнс

«Сама травма понизила защитные возможности организма. Плюс эти все нагрузки ничего хорошего не дают для нервной системы. И на фоне этого, конечно, человек будет чувствовать себя плохо», — уточнил врач, добавив, что в таком случае может повыситься давление, развиться тахикардия, аритмия.