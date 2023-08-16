Бузова захотела увидеть Землю из космоса

Телеведущая Ольга Бузова вдохновилась новостями о подготовке космической миссии России на Луну и призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что всегда мечтала увидеть планету из космоса.

«Я видела, что планы амбициозные: пилотируемые полеты на Луну, создание своей целой лунной базы. Вот это все крутая мечта и цель — возвращение РФ в космос, свои станции, а моя личная — увидеть нашу прекрасную планету своими глазами из космоса», — написала Бузова.

Телеведущая хотела бы самолично увидеть запуск космических ракет: она предположила, что такое зрелище вызвало бы у нее мурашки по всему телу. Она напомнила, что россияне решили повторно отправить космонавтов на Луну, так как в определенном месте ученые смогли обнаружить признаки водного льда. Теперь Бузова надеется, что успешным будет не только запуск, но и прилунение.