Концерт группы «Моя Мишель» отменили за несколько дней до шоу

Московская поп-группа «Моя Мишель» отменила выступление в Новороссийске за несколько дней до шоу. Об этом сообщается в Telegram-канале коллектива.

Концерт должен был пройти 18 августа на площадке «Ангар».

«У площадки возникли проблемы, и она временно не работает. Мы очень ждали этой встречи и везли вам новый альбом, красивый перфоманс и множество сюрпризов», — рассказали артисты.

По словам солистки группы Татьяны Ткачук, об отмене концерта в Новороссийске группа узнала после 10 часов дороги в поезде.

В своем Telegram-канале концертная площадка «Ангар» сообщила, что у нее возникли сложности, поэтому помещение временно не работает.

«Решить этот вопрос мы пока что не имеем возможности. Не теряем надежды на встречу в будущем», — написали представители площадки.