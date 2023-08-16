В Грузии сорвали концерт группы The Killers из-за российского музыканта

Концерт американской рок-группы The Killers на грузинском стадионе Black Sea Arena недалеко от Батуми сорвали фанаты после того, как на сцену из толпы был приглашен россиянин в качестве барабанщика.

© Francisco Guerra Keystone Press Agency Globallookpress

«Солист группы The Killers во время концерта в Грузии поднял на сцену из толпы российского барабанщика. После недовольства зрителей солист заявил, что "мы все братья". В результате часть зрителей покинула концертный зал в знак протеста», - сообщает телекомпания «ТВ Пирвели».

На видео в социальных сетях один из певцов говорит про то, что все мы братья, несмотря на то, что кто-то из Америки, а кто-то из России.

Концерт завершился на фоне протестных выкриков недовольных фанатов.

Позднее The Killers принесли извинения за этот инцидент. По словам музыкантов, их могли неверно понять.

«Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения», - написала группа на своей официальной страничкой в Twitter.