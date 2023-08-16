Лорак вернется на российское телевидение в качестве наставника шоу

«Я прекрасно знаю, что такое стоять на сцене, будучи конкурсантом, и на что обращать внимание, когда ты находишься в ложе жюри. И я смогу поделиться этим опытом. Главная задача – оценивать не мгновение, а разглядеть потенциал, потому что «таланта и щепоточки достаточно, а вот упорства нужен целый океан», — отметила Лорак.