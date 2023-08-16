Лорак вернется на российское телевидение в качестве наставника шоу

Певица Ани Лорак вновь появится на российских телеэкранах после длительного перерыва — она займет кресло наставника шоу «Ты супер». Об этом пишет The Voice.
«Я прекрасно знаю, что такое стоять на сцене, будучи конкурсантом, и на что обращать внимание, когда ты находишься в ложе жюри. И я смогу поделиться этим опытом. Главная задача – оценивать не мгновение, а разглядеть потенциал, потому что «таланта и щепоточки достаточно, а вот упорства нужен целый океан», — отметила Лорак.
Исполнительница заверила, что будет стараться оценивать молодых конкурсантов сердцем, так как именно эмоции позволяют прочувствовать талант артиста. Звезда пообещала учитывать возраст конкурсантов и не быть особо категоричной. Помимо Лорак, в судейских креслах будут сидеть композитор Игорь Крутой, певица Люся Чеботина и музыкант Алексей Воробьев.
«Сама знаю, как бывает: на репетиции поешь идеально, а выходя на сцену, испытываешь такое волнение, что забываешь все, что ты знал до этого. Прежде всего я буду доверять своей интуиции», — резюмировала Лорак.