Ладу Дэнс увезли в закрытую клинику из-за угроз убийством

Пострадавшую в ДТП певицу Ладу Дэнс (Лада Волкова) перевезли в закрытую клинику из-за преследований и угроз в ее адрес. Об этом сообщил директор певицы Сергей Пудовкин.

«Я сегодня принял решение перевести Ладу из клиники, где она проходила сложный многоступенчатый реабилитационный процесс», — заявил Пудовкин в беседе с Пятым каналом.

Он отметил, что после аварии певице стали поступать угрозы об убийстве.

По словам Пудовкина, было подано два исковых заявления об угрозах. Звонки и сообщения были зафиксированы и переданы спецслужбе. Он отметил, что давний фанат Лады Дэнс активизировался после ДТП. Он следит за ней несколько лет. Фанат узнал адрес и место, где находится певица.