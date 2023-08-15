Телеведущая и модель Светлана Бондарчук стала мамой в 54 года, у нее и ее мужа дизайнера и предпринимателя Сергея Харченко родился мальчик. Об этом она сообщила у себя в социальных сетях.

По словам Бондарчук, новый член семьи появился на свет полгода назад. Мальчика назвали Петр.

«Петр Сергеевич Харченко. Поздравляйте», — написала она.

К снимку телеведущая приложила фотографию, на которой держит на руках сына. Мальчик отвернут от камеры, поэтому его лица не видно на фото.

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