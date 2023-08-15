Певица Лада Дэнс сейчас восстанавливается в больнице после аварии по спецпрограмме, но на этом ее злоключения не закончились.

Оказалось, ей угрожает расправой отвергнутый поклонник, к артистке пришлось приставать телохранителя.

Кроме того, подано заявление в полицию, передает Telegram-канал SHOT. Нет отбоя и от обычных рейтеров в соцсетях, а некоторые даже звонят певице.

"Голова будет отвинчена у любого, кто попытается подойти не с цветами. Открутим все части тела, независимо от гендера", - цитирует канал менеджера певицы.