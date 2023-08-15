SHOT: К Ладе Дэнс приставили охрану из-за угроз расправой
Певица Лада Дэнс сейчас восстанавливается в больнице после аварии по спецпрограмме, но на этом ее злоключения не закончились.
Оказалось, ей угрожает расправой отвергнутый поклонник, к артистке пришлось приставать телохранителя.
Кроме того, подано заявление в полицию, передает Telegram-канал SHOT. Нет отбоя и от обычных рейтеров в соцсетях, а некоторые даже звонят певице.
"Голова будет отвинчена у любого, кто попытается подойти не с цветами. Открутим все части тела, независимо от гендера", - цитирует канал менеджера певицы.
Кроме певицы в ДТП с участием трех автомобилей 5 августа пострадала ее подруга и хореограф Елена Романова, а также еще два человека. Экспертиза выявила крови водителя такси артистки следы употребления наркотиков.