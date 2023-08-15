Бывшая жена Мамаева рассказала, сколько потратит на сборы детей в школу

Модель Алана Мамаева сообщила в беседе с kp.ru, что начала готовить детей в школу.

Мамаева планирует отдать полмиллиона на сборы сына и дочери в школу. В эту сумму входят одежда, канцелярские предметы и оплата дополнительных кружков. Модель призналась, что водит детей на такие занятия, как бассейн, английский и русский язык.

«Плюс школьные сборы, но пока сумму не сказали, так как еще рано», — поделилась звезда.

Звезда воспитывает двух детей. Первенец модели Алекс родился от кикбоксера Александра Липового, а дочь Алиса появилась на свет от футболиста Павла Мамаева.

Алана Мамаева получила известность после развода с футболистом Павлом Мамаевом. Они расстались из-за измен спортсмена. Модель обвиняла бывшего мужа, что он финансово не поддерживает их общую дочь.

В апреле 2022 года Мамаев выиграл суд у экс-супруги. Он добился снижения процентов алиментов. Мамаев должен был отдавать на содержание дочери треть своей заработной платы, но сумма была сокращена вдвое. В мае 2023-го модель сообщила, что в скором времени планирует заняться вопросом алиментов.