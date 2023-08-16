Стало известно, где находится Иван Ургант

Романова уточнила, что Ургант-младший работает «в силу своих возможностей».

«Вряд ли он сможет спрятать этот потенциал и рвение к творчеству. Так что думаю, что он чем-то интересным занят в любом случае», — рассказала пиар-директор.

По данным kp.ru, на данный момент Ургант ведет закрытые мероприятия и свадьбы.

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом спецоперации России на Украине. В новой передаче «Шоу Воли» комик Павел Воля каждое воскресенье вместе с приглашенными гостями подводит итоги уходящей недели в юмористической манере.

В августе 2022 года Ургант попал в список «агентов иностранного влияния», составленный группой по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры.