Фанатка бросила в рэпера The Game лифчик, но он его вернул

Фанатка бросила лифчик в американского рэпера The Game (Джейсон Террелл Тейлор) во время концерта в округе Ориндж (Калифорния, США). Об этом сообщает TMZ.

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Поклонница бросила в Тейлора красным лифчиком большого размера, но он его вернул.

«Я не Дрейк, со мной эти шутки не пройдут», — сказал он.

При этом он сделал девушке комплимент, предположив, что у нее наверняка аппетитные формы.

Незадолго до этого на концерте Дрейка одна из фанаток кинула ему на сцену крайне большой лифчик. Рэпер оценил нижнее белье и предположил, что у девушки пятый размер груди или больше. Он также пошутил, что хотел бы узнать девушку поближе. После этого случая журнал для мужчин Playboy предложил ей сотрудничество.

Во время следующего концерта он попросил фанаток не бросать ему лифчики на сцену, поскольку впервые привел пятилетнего сына Адониса на свое шоу.