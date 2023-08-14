Паша Техник вышел из рехаба и начал снова употреблять наркотики

Российский рэпер Павел Ивлев , более известный как Паша Техник , начал снова употреблять наркотики. Об этом в своем Telegram -канале написал блогер Anton S со ссылкой на слова бывшей супруги артиста.

«Для тупых: Паша в срыве. Перечислять можно до бесконечности. Ну вы же не совсем тупенькие тут сидите», — сообщила Ева Карицкая.

Ранее Пашу Техника задержали в Москве. Рэпера признали виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Поводом стало изображение на теле Ивлева Карлсона с пропеллером в виде свастики.

В 2022 году рэпер был госпитализирован из-за передозировки спустя месяц после комы. Незадолго до того, как музыкант оказался в больнице, в сети распространились видео, на которых Техник, находясь под воздействием запрещенных веществ, несколько раз падает в обморок, а также разбивает себе лицо об асфальт.