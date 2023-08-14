Агутин объяснил, почему не повернулся к Shaman на шоу «Голос»
Музыкант Леонид Агутин объяснил, почему не повернулся к Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) во время слепых прослушиваний на шоу «Голос». Об этом он рассказал в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube.
«У него сильный голос, но направление его пения, да и творчества, как потом оказалось, очень ровное, прямое. Я не понимал, что с этим делать», — сказал Агутин.
Он отметил, что у Дронова ярко выраженная «народная школа» исполнения. Он не считает это плохим, однако «народницей» среди судей была Пелагея. Члены жюри часто подбирали себе участников исходя из манеры их исполнения. Вокалистов с академической манерой голоса брал в свою команду композитор Александр Градский, а Агутин подбирал тех, кто пел джаз и соул.
Напомним, что Дронов участвовал в третьем сезоне телепроекта в команде Пелагеи и дошел до финала. Уже после окончания шоу он взял себе сценический псевдоним Shaman, под которым известен сегодня.