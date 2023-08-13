Агутин раскрыл секрет Бондарчука

«Бондарчук как-то сказал, он тоже в свое время зависимый человек, мы увиделись у Угольникова на дне рождения. Разговорились, спрашиваю: ''Не выпиваешь? '' Он: ''Нет, совсем''. Я: ''Ну а как же друзья? '' Он: ''В ж*** друзей''. Имелось в виду, что друзья все время пристают: ''Давай выпьем, ну что ты?! '' Им-то все равно, что потом уйдешь на две недели в запой. В таком смысле и в ж*** этих друзей», — рассказал Агутин.