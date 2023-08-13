Агутин раскрыл секрет Бондарчука
Леонид Агутин рассказал, что у него были проблемы с алкоголем. Сначала, по молодости, он их не замечал.
«Я мог переносить любое количество спиртного без ущерба для окружающих. Выглядел лучше, творил, без агрессии. Просто текла река жизни. Это не мешало ни читать, ни творить, что-то познавать. Только лучше становилось», - вспоминал артист в эфире шоу Надежды Стрелец.
Однако после 35 лет стало понятно, что образ жизни необходимо менять.
«Понял уже задним числом. Первый путь к штопору, давление подскочило и тебе плохо. Выпил — стабилизировалось. Но ты еще не ходишь к врачам. Ты молодой. И чтобы мир расцвел и перестал быть враждебным, нужно похмелиться. И тебе кажется, что раз и все. А потом понимаешь, что надо менять жизнь. Базово жизнь должна быть трезвой», —рассказал Агутин.
В итоге Леонид с помощью супруги смог справиться с зависимостью. В разговоре он упомянул, что подобные проблемы были и есть у многих представителей шоу-бизнеса. К примеру, тот же путь прошел Федор Бондарчук, - пишет woman.ru.
«Бондарчук как-то сказал, он тоже в свое время зависимый человек, мы увиделись у Угольникова на дне рождения. Разговорились, спрашиваю: ''Не выпиваешь? '' Он: ''Нет, совсем''. Я: ''Ну а как же друзья? '' Он: ''В ж*** друзей''. Имелось в виду, что друзья все время пристают: ''Давай выпьем, ну что ты?! '' Им-то все равно, что потом уйдешь на две недели в запой. В таком смысле и в ж*** этих друзей», — рассказал Агутин.
Ранее певец Леонид Агутин рассказал в интервью с изданием Hello! о своем отношении к наставничеству молодых артистов. По мнению Агутина, давать молодым артистам советы - дело неблагодарное. Он заявил, что восходящие звезды сами знают, как лучше, потому что находятся «на пике».