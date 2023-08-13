Агутин рассказал о знакомстве с Варум

Леонид Агутин в интервью Надежде Стрелец на ее YouTube-канале

поделился воспоминаниями о том, как познакомился со своей супругой Анжеликой Варум.

В 1989 году Варум выступала на концерте в Лужниках. Сам Агутин тоже был туда приглашен. Прибыв в Лужники, он увидел поющую на сцене Анжелику, которую тогда еще мало кто знал. Девушка исполняла песню «Полуночный ковбой» и Агутин был покорен, пишет vm.ru.

Сейчас артист вспоминает, что его будущая супруга сильно отличалась от девушек из шоу-бизнеса. Она была очень воспитанной и нежной.

«Она была такая маленькая, что ее не было видно, и такая тоненькая Дюймовочка там стояла. У меня вот такая мурашка пробежала по всему телу. Она на меня такое впечатление произвела. Прямо в сердце», - признался Леонид.