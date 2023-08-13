Борисова объяснила, почему пристрастилась к алкоголю
Дана Борисова рассказала, что после ухода из шоу «Принцип домино» ее жизнь круто изменилась, и не в лучшую сторону. Дане пришлось работать светским корреспондентом и выпытывать у звезд подробности личной жизни. Тогда-то Дана и начала «запивать» неприятности. Причем не она одна. Об этом пишет портал thevoicemag.ru.
«Ходить, вести светскую рубрику и приставать с похабными вопросами к звездам. Это было для меня невыносимо! 15 лет я была в статусе ведущей, дружила с артистами, а тут становлюсь простым корреспондентом! Я никакой работы не боюсь, но болезненный факт был в том, что я должна была лезть в трусы», — рассказала Борисова.
Такая же беда пришла и к Свете из Иваново - Светлане Курицыной, которая пошла работать корреспондентом на телешоу.
«От этого реально заболевают: как Света или как я — алкоголизмом», — призналась Дана.
Дана Борисова называет себя «специалистом по борьбе с зависимостью», поскольку ей удалось отказаться от вредных привычек и запрещенных веществ. Телеведущая неоднократно подчеркивала, что давно сохраняет трезвость и чистоту мыслей.