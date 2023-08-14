Певица Екатерина Семенова раскрыла размер своей пенсии

Создательница песни «Чтоб не пил, не курил» Екатерина Семенова посетовала в беседе с aif.ru на размер своей пенсии, которая составляет порядка 8 тысяч 900 рублей.

«Конечно, этих денег ни на что не хватает, поэтому такая пенсия — стимул активно работать», — заявила Семенова.

Певица и композитор провела сольный концерт на сцене Вятской филармонии в Кирове, отмечает издание. Она также стала почетным гостем фестиваля «На семи холмах».

Екатерина Семенова известна по композициям «Подруги замужем давно», «Последнее танго» и «Любовь прекрасна и грустна».

Накануне 82-летняя актриса Галина Стаханова также призналась, что артистам сложно выживать на пенсию, поэтому им приходится подрабатывать. Она заявила, что получает пособие в размере 30 тысяч рублей, большая часть которого уходит на лекарства.