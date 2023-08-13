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«Гниет, течет, вам больно»: Слава описала стресс от неудачной пластики Хайдарова

Певица Слава в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала о стрессе девушек, которые стали жертвами неудачной пластики груди от звездного хирурга Тимура Хайдарова.

Слава заявила, что неудачная пластика сильно давит на психику
© globallookpress.com

«Они не могут понять, что каждую ночь лежите, у вас это гниет, течет, вам больно, вы смотрите на себя в зеркало и кажется — это никогда не пройдет. А вдруг дальше ничего не будет и никто не поможет, никто не спасет? У меня были такие ситуации в жизни», — отметила Слава.

При этом она уточнила, что конкретно у нее после операции от Хайдарова таких последствий не было, однако подобные негативные эмоции и сильный стресс испытывали другие девушки, которые делали у него пластику. При этом Слава в очередной раз обрадовалась тому, что не побоялась открыто рассказать о своих проблемах и открыть «ящик Пандоры».

22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции.

Хайдаров ответил на жалобу певицы Славы

Певица Любовь Успенская поддержала Славу, заявив, что тоже осталась недовольна своей пластикой у Хайдарова. После еще 52 девушки подписали коллективное письмо против хирурга. Делом со стороны пострадавших занимается адвокат Елена Сенина.

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