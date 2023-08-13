Слава заявила, что неудачная пластика сильно давит на психику

«Они не могут понять, что каждую ночь лежите, у вас это гниет, течет, вам больно, вы смотрите на себя в зеркало и кажется — это никогда не пройдет. А вдруг дальше ничего не будет и никто не поможет, никто не спасет? У меня были такие ситуации в жизни», — отметила Слава.