Семенович показала новую квартиру
Анна Семенович выполнила свое обещание, данное недавно подписчикам, и показала, как обустроила новую квартиру.
Исполнительница посетила. Анна провела съемочную группу шоу «Рум турист» по своим апартаментам.
Певица называет себя «бытовой лентяйкой». Поэтому она разместила в своей спальне массажный стол. Каждое утро Анна проводит определенный ритуал — сначала приходит массажист, а затем она принимает ванну с солью. И только после этого звезда готова приступать к работе, - информирует портал vokrug.tv.
Семенович призналась, что назначает все деловые встречи и съемки только в обеденные часы, поскольку хочет предстать перед партнерами бодрой и свежей. «Если мне кто-то звонит и просит приехать в 10 утра, я прошу больше не звонить», — сказала вокалистка.
В квартире певицы три гардеробные комнаты. Одна для чемоданов и обуви, вторая для верхней одежды, третья – для нарядов концертных и повседневных. А при входе размещена статуэтка Ганеши - индуистского бог мудрости и благополучия с головой слона.
Анна рассказала, что она волшебная. Следует задумать желание и потереть голову слона – и мечта обязательно сбудется.
Ранее 43-летняя российская певица и актриса Анна Семенович призналась, что уже 20 лет наращивает волосы. По словам певицы, проблемы с волосами у нее начались после постоянных выступлений, так как ей постоянно делали укладки и использовали различные средства для волос. Это все привело к тому, что состояние волосяного покрова резко ухудшилось.