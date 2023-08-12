Семенович показала новую квартиру

Анна Семенович выполнила свое обещание, данное недавно подписчикам, и показала, как обустроила новую квартиру.

Исполнительница посетила. Анна провела съемочную группу шоу «Рум турист» по своим апартаментам.

Певица называет себя «бытовой лентяйкой». Поэтому она разместила в своей спальне массажный стол. Каждое утро Анна проводит определенный ритуал — сначала приходит массажист, а затем она принимает ванну с солью. И только после этого звезда готова приступать к работе, - информирует портал vokrug.tv.

Семенович призналась, что назначает все деловые встречи и съемки только в обеденные часы, поскольку хочет предстать перед партнерами бодрой и свежей. «Если мне кто-то звонит и просит приехать в 10 утра, я прошу больше не звонить», — сказала вокалистка.

В квартире певицы три гардеробные комнаты. Одна для чемоданов и обуви, вторая для верхней одежды, третья – для нарядов концертных и повседневных. А при входе размещена статуэтка Ганеши - индуистского бог мудрости и благополучия с головой слона.

Анна рассказала, что она волшебная. Следует задумать желание и потереть голову слона – и мечта обязательно сбудется.