Волочкова примерила образ Барби

Балерина Анастасия Волочкова устроила фотосессию в образе куклы Барби. Снимки балерина выложила в микроблоге.

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На Анастасии платье с балетной пачкой, белое кружево и розовый с принтом Барби верх, также крупные украшения с ее изображением и огромный бант на голове. На лбу наклеено украшение из страз. Звезда сидит в открытой машине ярко-розового цвета

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Балерина отметила, что создать образ ей помогла создательница бренда одежды «Кукла Таня», популярный коллекционер Барби Татьяна Тузова, - пишет moslenta.ru.

К пластическим операциям Анастасия Волочкова относится неодобрительно. По ее мнению, когда человек начинает вмешиваться в свою внешность, то нужно быть готовым к последствиям, поскольку «природа начинает за это жестоко мстить».

Тем не менее в конфликте между Славой и хирургом Тимуром Хайдаровым Анастасия Волочкова заняла сторону исполнительницы.