Макеева пожаловалась на угрозы в интернете
Анастасия Макеева рассказала, что ее до сих пор атакуют хейтеры. Она получает угрозы в социальных сетях. В беседе с журналистами СтарХита она показала скриншоты переписок, где неизвестные фолловеры шлют ей проклятья и фотографии с обрядов, где насылают порчу. Также у нее периодически взламывают аккаунты на госуслугах и в соцсетях.
Актриса предположила, что инициатор травли в ее адрес - бывшая жена ее мужа-строителя Светлана Малькова.
«У них там магия и шабаш. Взломы почты, страницы Госуслуг, украденные профили в соцсетях — мои и мужа… А так, конечно, она ни при чем… Мы привыкли к ее травле и уже не обращаем внимания, просто чаще исповедуемся, проходим причастие и посещаем службы, это нас защищает», — заявила Макеева
Ранее в СМИ прошла информация, что на супруга актрисы Анастасии Макеевой Романа Малькова подали в суд. Представители областной клинической больницы подали иск на строительную компанию «И-Мет», где Мальков является учредителем и генеральным директором.
Отмечается, что фирма заключила договор с клиникой, однако заказчик остался недоволен результатом. Больница требует с Малькова 191 тыс. руб. за ненадлежащее исполнение обязательств.