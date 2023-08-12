Макеева пожаловалась на угрозы в интернете

«У них там магия и шабаш. Взломы почты, страницы Госуслуг, украденные профили в соцсетях — мои и мужа… А так, конечно, она ни при чем… Мы привыкли к ее травле и уже не обращаем внимания, просто чаще исповедуемся, проходим причастие и посещаем службы, это нас защищает», — заявила Макеева