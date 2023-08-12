Названа наследница Веры Васильевой
У скончавшейся народной артистки СССР Веры Васильевой не было детей и близких родственников. Но в последние несколько лет за актрисой ухаживала девушка, которую та стала в итоге называть своей дочерью.
Дарья Милославская юрист по профессии, окончила МГУ и работала в сфере благотворительности. Пожилая актриса привязалась к Дарье и составила в ее пользу завещание, - информирует teleprogramma.pro.
У Васильевой осталась квартира на Новом Арбате, стоимостью в 90 миллионов рублей.
Артистка до последнего играла в Театре Сатиры. Последние дни перед смертью Вера находилась на даче вместе со своей приемной дочерью. Все было хорошо: Васильева наслаждалась погодой, природой и даже каталась на качелях. Но внезапно ей стало плохо. Вероятнее всего, сказалась жара.