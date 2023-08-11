Певец Юрий Лоза отверг существование космоса

Певец Юрий Лоза заявил, что не полетел бы в космос, если бы ему поступило предложение посмотреть, как в действительности выглядит Земля, об этом он рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Он объяснил свой ответ тем, что не верит в существование космоса.

Нет, потому что никакого космоса не существует, — заявил Лоза.

Певец не верит не только в существование космоса, но также является убежденным сторонником теории плоской Земли. Как уточняет сам Лоза, окончивший геофак в Казахстане, он на собственном опыте убедился, что вода не может огибать землю, так как у нее нет такого свойства.

Музыкант Юрий Лоза ранее высказал мнение, что актриса Юлия Пересильд не летала в космос во время съемок фильма «Вызов», потому что «Земля плоская». В одном из интервью он отметил, что все сцены могли быть сняты в павильоне. Он также усомнился в том, что Юрий Гагарин действительно летал в космос.