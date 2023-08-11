Правительство Армении выделит $6 млн на концерт Снуп Догга

Правительство Армении выделит более шести миллионов долларов на концерт американского рэп-исполнителя Снуп Догга (Snoop Dogg). Об этом сообщает РИА Новости .

Ранее сообщалось, что Снуп Догг отменил ближайшие концерты в знак солидарности с забастовками голливудских актеров и сценаристов. Артист объявил, что выступление в концертном зале Hollywood Bowl, приуроченное к 30-летию его дебютного альбома Doggystyle 1993 года, спродюсированного Dr. Dre, отменено. Изначально концерт рэпера был перенесен с июня на октябрь, однако Снуп Догг принял решение вообще не выступать.