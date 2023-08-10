Шакиру и Хэмилтона заметили вместе на Ибице

Отмечается, что это уже не первый случай, когда пару видят вместе. Сами Шакира и Хэмилтон называют себя просто друзьями, но поклонники подозревают, что певица и гонщик начали встречаться.

Источник утверждает, что на Ибице пару видели вместе трижды – Хэмилтон даже посещал виллу Шакиры. Кроме того, водитель спортсмена несколько раз подслушивал разговоры между парой. Помимо этого, на одной из последних фотографий Шакиры в социальных сетях заметили что-то похожее на бейсболку Хэмилтона – является ли это намёком от певицы, или обычным совпадением, пока не ясно.