Стало известно о судьбе наследства актрисы Веры Васильевой

У скончавшейся актрисы Веры Васильевой остались квартира в Арбатском переулке и загородный дом. Как сообщает Woman.ru, всю недвижимость артистки унаследовала поклонница Дарья Милославская.

Завещание Васильева составила заранее. У нее не было близких родственников — сестры и брат умерли несколько лет назад. Актриса боялась, что на ее имущество будут претендовать дальние родственники, из-за чего решила завещать все Милославской.

Васильева называла женщину своей приемной дочерью. Они сблизились после смерти супруга Васильевой Владимира Ушакова — он скончался в 2011 году после продолжительной болезни.