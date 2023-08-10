$96.08-0.49105.44-0.62

Сукачев обратился к поклонникам впервые после выписки из больницы

Музыкант Гарик Сукачев впервые после выписки из больницы обратился к своим поклонникам. Видео он разместил в своем аккаунте во «ВКонтакте».

Сукачев обратился к поклонникам впервые после выписки из больницы
© globallookpress.com

Он поблагодарил всех, кто переживал и беспокоился о его здоровье. Сукачев рассказал, что снова начал работать, а заботу назвал «очень трогательной».

Напомним, что в конце июля музыканта госпитализировали из-за ухудшения здоровья. По этой причине его выступление на концерте в Карелии пришлось отменить — в соцсетях Сукачева заявляли, что мероприятие прошло в формате «народного караоке».

6 августа музыкант Сергей Галанин рассказал, что состояние Сукачева уже улучшилось и он приступил к работе. Ближайшее выступление должно состояться 20 августа в Воронеже — рокер выйдет на сцену на фестивале «Чернозем».

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости