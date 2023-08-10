Самоназванная любовница Пьера Нарцисса захотела замуж за Киркорова

Самоназванная любовница Пьера Нарцисса Ксения Грин призналась в беседе с Prozvezd, что хотела бы построить отношения с певцом Филиппом Киркоровым.

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Она подчеркнула, что часто пересекается с артистом на мероприятиях, а иногда посещает светские тусовки самого Киркорова в Москве.

«Мы даже с ним общались немного, есть общая фотография. Филипп — мой идеал мужчины. Он — яркий, красивый, стильно одевается. Очень хотела бы с ним завязать отношения и выйти за него замуж. Желательно — в этом году», — заявила Грин.

Женщина добавила, что все ее предыдущие мужчины были успешными и знаменитыми, поэтому она не рассматривает претендентов ниже их уровня.

«Я бы и ребенка ему родила и с удовольствием бы спела с ним дуэтом!» — сказала она.