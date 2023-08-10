СМИ узнали, как выглядит гримерка Васильевой после ее смерти

Народная артистка СССР Вера Васильева отдала Московскому академическому театру сатиры 75 лет. Сегодня в учреждении скорбят о смерти артистки, а ее гримерка осиротела. Издание utro.ru показало, как выглядит это помещение сегодня.

На столе с зеркалом все еще стоят любимые духи актрисы и подарки от поклонников. Украшают столик цветы, которые хранятся в длинной голубой вазе. На стене в рамке висит фрагмент афиши юбилейного вечера Васильевой. Коллеги Васильевой считают, что ее гримерная в будущем может стать мемориальной.

Напомним, что Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет в среду, 9 августа. Она играла в Московском академическом театре сатиры с 1948 года, исполнив на его сцене свыше 60 ролей. За постановку «Свадьба с приданым» Совет Министров СССР в 1951 году присудил ей Сталинскую премию III степени.