Анна Седокова раскрыла секрет своей красоты

«Умывание — это залог успеха. Я часто перескакивала эту стадию, просто пользуясь тоником после смывки, но была не права. Утром и вечером. Как чистим зубы. Лицо, шея и декольте — это одна зона. Так недавно сказала мне моя косметолог... И почему я не делала так раньше? Да, расход больше, но и жизнь одна», — заявила знаменитость.