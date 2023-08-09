Прохор Шаляпин призвал внучку Гурченко выучить фильмы с участием знаменитой бабушки

«Я ей говорю: «Ты хотя бы фильмы своей знаменитой бабушки выучи». Она знает только самые известные. Я не могу сказать, что она не любит бабушку. Она очень ровно относится к Людмиле Марковне. Я всегда ее представляю: «Это Лена, внучка Гурченко». Они очень похожи на самом деле», — отметил Шаляпин.