Прохор Шаляпин призвал внучку Гурченко выучить фильмы с участием знаменитой бабушки
Певец Прохор Шаляпин в интервью порталу PROZvezd заявил, что внучка Людмилы Гурченко не интересуется фильмами с участием исполнительницы.
«Я ей говорю: «Ты хотя бы фильмы своей знаменитой бабушки выучи». Она знает только самые известные. Я не могу сказать, что она не любит бабушку. Она очень ровно относится к Людмиле Марковне. Я всегда ее представляю: «Это Лена, внучка Гурченко». Они очень похожи на самом деле», — отметил Шаляпин.
Музыкант заверил, что если бы обладал столь знаменитыми родственникам в шоу-бизнесе, то сделал бы уже на этом несколько миллионов рублей. Однако, по словам Шаляпина, Елена Королева не хочет зарабатывать на наследии Гурченко, так как не интересуется ни кинематографом, ни шоу-бизнесом.
«То ее обманул парень, в которого она влюбилась по уши, потом случился выкидыш... Но я говорю, чтобы Лена жила будущим, старалась не заострять внимание на негативных моментах. Она прекрасная девушка, которая обладает особым талантом. Лена умеет слушать», — резюмировал Шаляпин.
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