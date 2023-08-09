Кушанашвили в шутку предсказал интервью Собчак со смолинским маньяком

Блогер и журналист Отар Кушанашвили на своем YouTube-шоу «Каково» пошутил, что Ксения Собчак возьмет интервью у смолинского маньяка Владимира Ческидова и заплатит ему 50 тысяч рублей.

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«У него Собчак возьмет интервью. Сейчас подождем немного, и он, развалившись, скажет: «Все начиналось с большой любви». 50 тысяч рублей получит за это интервью. Она купит ему еще рубашку, потому что оператор скажет: «От той рубашки стробит. Привезет ему из магазина, он оденется и скажет: «Меня не поняли. Я ее воспитывал…», — саркастично высказался Кушанашвили.

Журналист выразил мнение, что Собчак все равно, у кого брать интервью. По мнению Кушанашвили, Ческидова можно сравнить с полезным ископаемым и «питекантропом, которого откопали в окрестностях Сочи».

Два года назад Собчак взяла интервью у скопинского маньяка Виктора Мохова — многие тогда раскритиковали журналистку за беседу с преступником, совершившем столь тяжкие злодеяния.

Суд Челябинска на два месяца арестовал Владимира Ческидова, удерживавшего девушку в плену 14 лет. Его матери Валентине тоже предъявлено обвинение в похищении человека, однако она была освобождена под подписку о невыезде. Женщина утверждает, что Екатерина «пристроилась» к ее сыну, «жила как королева» и могла уйти в любой момент.