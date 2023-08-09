Жанна Эппле подослала «решалу» к подруге, чтобы не выплачивать ей долг

Жанна Эппле подослала «решалу» к подруге, чтобы не выплачивать ей старый долг
Актриса Жанна Эппле подослала «решалу» к своей подруге, чтобы не возвращать ей долг в €102 тысячи. Об этом рассказала знакомая артистки Капитолина Полянская в беседе с «Пятым каналом».
«Жанна вроде бы очень лояльно обсуждала эту тему (погашения долга. — «Газета.Ру»), и вроде мы практически договорились, но в какой-то момент она сослалась на то, что у нее появился друг, который готов погасить этот долг за нее. Она мне предложила встретиться с этим человеком, дабы обсудить, как мы это сделаем технически», — вспомнила Полянская.
Женщина уточнила, что послать своего человека Эппле решила спустя 10 лет после того, как взяла деньги в долг. По словам Полянской, мужчина представился Ильей и вел себя достаточно грубо по отношению к ней. Он говорил, что срок давности долговой расписки давно истек и что взыскать с артистки долг не получится.
«Он сказал, что может меня «облагодетельствовать» €10 тысячами, чтобы я подавилась, заткнулась и пошла в определенное эротическое пешее путешествие», — рассказала Полянская.
После встречи с мужчиной Полянская обратилась к юристам, которые посоветовали ей поскорее взыскать долг, так как срок действия расписки действительно может в скором времени кончиться.