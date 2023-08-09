Жанна Эппле подослала «решалу» к подруге, чтобы не выплачивать ей долг

«Жанна вроде бы очень лояльно обсуждала эту тему (погашения долга. — «Газета.Ру»), и вроде мы практически договорились, но в какой-то момент она сослалась на то, что у нее появился друг, который готов погасить этот долг за нее. Она мне предложила встретиться с этим человеком, дабы обсудить, как мы это сделаем технически», — вспомнила Полянская.