Фанаты заподозрили Айзу в романе с Гуфом
Блогерша Айза-Лилуна Ай опубликовала в Telegram-канале снимок влюбленной пары на отдыхе, что спровоцировало слухи о ее возможном романе с бывшим мужем рэпером Гуфом.
Снимок был опубликован после того, как Айза, Гуф, а также их общий ребенок Сэм провели время вместе на отдыхе в Тайланде.
«Даже если никогда, то ничего страшного», — подписала фотографию блогерша.
Часть поклонников посчитала, что парочка на фотографии — это сами Гуф и Айза, однако вскоре фанаты заметили, что рука мужчины на снимке без татуировок.
«Айза, говори уже, что к чему? Не вынуждай нас додумывать»; «Видим, [что это не настоящие Гуф и Айза], но мы мечтаем», — подписали поклонники в комментариях.
Айза и Гуф поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Пара рассталась в 2013 году. Одной из причин расставания стало злоупотребление певца запрещенными веществами.
В 2021-м рэпер вступил брак с Юлией Ковалевой. Через год у них родилась дочь Тина. Сейчас супруги находятся в бракоразводном процессе — беседа в суде назначена на 27 июля.