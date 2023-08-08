Фанаты заподозрили Айзу в романе с Гуфом

Блогерша Айза-Лилуна Ай опубликовала в Telegram-канале снимок влюбленной пары на отдыхе, что спровоцировало слухи о ее возможном романе с бывшим мужем рэпером Гуфом.

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Снимок был опубликован после того, как Айза, Гуф, а также их общий ребенок Сэм провели время вместе на отдыхе в Тайланде.

«Даже если никогда, то ничего страшного», — подписала фотографию блогерша.

Часть поклонников посчитала, что парочка на фотографии — это сами Гуф и Айза, однако вскоре фанаты заметили, что рука мужчины на снимке без татуировок.

«Айза, говори уже, что к чему? Не вынуждай нас додумывать»; «Видим, [что это не настоящие Гуф и Айза], но мы мечтаем», — подписали поклонники в комментариях.

Айза и Гуф поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Пара рассталась в 2013 году. Одной из причин расставания стало злоупотребление певца запрещенными веществами.