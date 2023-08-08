Наталья Штурм раскритиковала имидж Пугачевой

«Вот я посмотрела сейчас на новые фото Аллы Борисовны — длинные кудри надо убрать. Эту накладку надо убрать с головы. Напрашивается модный европейский ежик. Почти уверена, что ее стилисты предлагали такие варианты, но привычка одерживает верх. Сложно принять себя новую», — считает Штурм.

5 июля сексолог Евгений Кульгавчук заявил, что Штурм, которая часто выкладывает интимные фото в соцсетях, может таким образом бороться со стрессом. Он также намекнул, что у артистки могут быть эксгибиционистские наклонности. По его мнению, в структуре личности певицы есть истероидный радикал.