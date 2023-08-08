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Наталья Штурм раскритиковала имидж Пугачевой

Певица Наталья Штурм считает, что Алле Пугачевой нужно поменять стиль. Слова артистки передает издание «Popcake».

Наталья Штурм раскритиковала имидж Пугачевой
© соцсети

По словам Штурм, подобные изменения во внешности необходимо делать любой звезде.

«Вот я посмотрела сейчас на новые фото Аллы Борисовны — длинные кудри надо убрать. Эту накладку надо убрать с головы. Напрашивается модный европейский ежик. Почти уверена, что ее стилисты предлагали такие варианты, но привычка одерживает верх. Сложно принять себя новую», — считает Штурм.

5 июля сексолог Евгений Кульгавчук заявил, что Штурм, которая часто выкладывает интимные фото в соцсетях, может таким образом бороться со стрессом. Он также намекнул, что у артистки могут быть эксгибиционистские наклонности. По его мнению, в структуре личности певицы есть истероидный радикал.

Штурм, прочитав в Интернете значение данного типа личности, согласилась с описанием сексолога. Она назвала Кульгавчука хорошим специалистом.

«Одна деталь. Я очень трудоспособна и не бросаю дело, не завершив. Наоборот, циклюсь на совершенстве. Но у меня вопрос к подписчикам. Это нужно лечить или вам нравится мой перфоманс?» — заявила артистка.

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