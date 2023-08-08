Наталья Штурм раскритиковала имидж Пугачевой
Певица Наталья Штурм считает, что Алле Пугачевой нужно поменять стиль. Слова артистки передает издание «Popcake».
По словам Штурм, подобные изменения во внешности необходимо делать любой звезде.
«Вот я посмотрела сейчас на новые фото Аллы Борисовны — длинные кудри надо убрать. Эту накладку надо убрать с головы. Напрашивается модный европейский ежик. Почти уверена, что ее стилисты предлагали такие варианты, но привычка одерживает верх. Сложно принять себя новую», — считает Штурм.
5 июля сексолог Евгений Кульгавчук заявил, что Штурм, которая часто выкладывает интимные фото в соцсетях, может таким образом бороться со стрессом. Он также намекнул, что у артистки могут быть эксгибиционистские наклонности. По его мнению, в структуре личности певицы есть истероидный радикал.
Штурм, прочитав в Интернете значение данного типа личности, согласилась с описанием сексолога. Она назвала Кульгавчука хорошим специалистом.
«Одна деталь. Я очень трудоспособна и не бросаю дело, не завершив. Наоборот, циклюсь на совершенстве. Но у меня вопрос к подписчикам. Это нужно лечить или вам нравится мой перфоманс?» — заявила артистка.