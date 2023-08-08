Ладе Дэнс диагностировали внутримозговую гематому

Врачи диагностировали поп-певице Ладе Дэнс внутримозговую гематому. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что именно из-за нее у певицы и начались проблемы с речью. Также Mash удалось выяснить подробности аварии. Согласно данным канала, никаких Mercedes и Bentley в ней не участвовало, это была обычная поездка на такси.

За рулем Volkswagen находился 52-летний водитель, а на пассажирских местах — три женщины, в том числе Лада Дэнс. Маршрут пролегал из Москвы в область.

«На 51-м километре трассы М-2 "Крым", в Подольске, они не успели уйти от аварии перед ними и врезались в стоящий Opel Zafira. После — вылетели в кювет», — говорится в посте.