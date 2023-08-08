Брошенный Карди Би микрофон продали на аукционе

На eBay завершился аукцион по продаже микрофона, который бросила рэперша Карди Би в фанатку во время выступления. Об этом сообщает TMZ.

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Аксессуар выкупили за $99,9 тысяч при стартовой цене всего в $500. Издание отмечает, что продавцу в сумме поступило 120 заявок на покупку за неделю.

Микрофон выставила на продажу компания по производству аудио- и видеоаппаратуры The Wave. Как признавался ее владелец Скотт Фишер, вырученные средства пойдут двум благотворительным организациям.

В конце июля в сети появилось видео с концерта Карди Би. В ролике видно, как одна из посетительниц концерта вылила на рэпершу напиток из своего стакана. Карди Би, не задумываясь, швырнула в нее микрофон в ответ. Большинство поклонников поддержали исполнительницу, которая попыталась прекратить фанатскую тенденцию бросать предметы в артистов.

«Она сделала то, что должна была»; «Эта практика отвратительна. Надеюсь, что так будет с каждым», — написали в комментариях.