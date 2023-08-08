Отец Фриске вспомнил, как родственники заподозрили болезнь певицы

Отец Жанны Фриске Владимир вспомнил в беседе с mk.ru, что родственники заподозрили болезнь артистки, когда мать исполнительницы помогала ей с ребенком в Майами.

Однажды супруга Владимира Фриске Ольга позвонила и сказала ему, что их дочь постоянно спит, боится света и жалуется на головные боли. Чуть позже исполнительница потеряла сознание в магазине, но родственники посчитали, что подобное могло произойти из-за усталости.

Обратиться к врачу они решили после того, как певица едва не утонула в море. Как Фриске призвалась своей матери, она «перепутала небо с землей» — не могла понять, где находится земля, а где небо.

«Я сразу зашел в интернет и прочитал, что это симптом опухоли мозга. Этому (Дмитрию Шепелеву, мужу Жанны Фриске. — прим. «Газеты.Ru») звонили, он то трубку не брал, то еще что», — вспомнил Владимир.

Он добавил, что лечение обходилось семье дорого — они потратили больше миллиона долларов.