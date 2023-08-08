Певец Жека раскрыл детали страшной болезни покончившей с собой жены

Недавно супруга автора и исполнителя Евгения Григорьева, более известного как Жека, покончила с собой. Тогда в СМИ распространялась масса различных версий, почему женщина решилась уйти из жизни. Однако сам Жека во вторник, 8 августа, раскрыл причину трагедии.

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— Семь лет назад у Лизы стало развиваться тяжелое психическое заболевание. Об этом знали только самые близкие. Не буду озвучивать диагноз, который долго не могли установить. Это никакая не шизофрения. Но вердикт врачей был однозначен — это пожизненно, — рассказал он.

По словам музыканта, семья боролась с болезнью женщины, однако мысли о самоубийстве посещали ее все чаще. В тот день ничего не предвещало о приближении трагедии: певец улетел на гастроли, а супруга хотела поехать с дочкой на дачу к бабушке, передает StarHit.