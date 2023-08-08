Перенесший госпитализацию Гарик Сукачев готовится выйти на сцену

Певец Гарик Сукачев выступит в Воронеже на фестивале «Чернозем». Об этом он сообщил во «ВКонтакте».

Сукачев выйдет на сцене 20 августа в 21:00. Он отметил, что на фестивале будут действительны билеты, купленные на отмененных концертах в Воронеже.

«Билеты будут действительны на вход с 20:30 20 августа, то есть за полчаса до начала. На вход будет работать 6 рамок, поэтому очередей организаторы не допустят», — написал артист.

29 июля стало известно о госпитализации Сукачева. На следующий день музыкант из больничной палаты записал видеообращение к своим фанатам, которые должны были посетить отмененный концерт с его участием, и принес им извинения. Он вместе с оркестром должен был выступить на Хуторе Елки в парке Рускеала в Карелии.

Сукачев во время видеообращения также опроверг слухи, что его госпитализировали из-за проблем с алкоголем.

3 августа лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин сообщил, что Сукачев чувствует себя хорошо.