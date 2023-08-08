Юлий Гусман переехал в США и похудел на 10 килограммов

Режиссер, телеведущий и постоянный член жюри игр КВН Юлий Гусман раскрыл подробности переезда в США. В интервью «Московсковскому комсомольцу» он рассказал, что переехал в Нью-Йорк и похудел на 10 килограммов.

Гусман отметил, что живет вместе с супругой Валидой в Нью-Йорке у своей дочери Лолы.

«Я много чего делаю. Похудел на десять килограммов. Но, как говорится, похудевшая свинья лебедем не станет», — пошутил он о жизни в США.

Телеведущий также рассказал, что активно занимается плаванием.

«Делаю все, что позволяет здоровье», — добавил он.

Режиссер добавил, что раньше уже был в Нью-Йорке, где ставил два спектакля на английском языке с американскими актерами, а также читал лекции в местных университетах.

«Да, и сейчас это случается. В конце 80-х — начале 90-х я жил в США по три-четыре месяца», — вспомнил он.